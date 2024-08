Docente, artista e musicista. Vezzano piange Egildo Simeone, il professore stimato da tutti

Vezzano (La Spezia), 6 agosto 2024 – Se n’è andato via in una notte d’estate, in silenzio, con la leggerezza dei suoi passi e della sua voce. Egildo Simeone, 69 anni, artista, docente e musicista, in pochi minuti si è diretto in Paradiso, in quello scenario onirico spesso tema delle sue opere, fatte di colori, di messaggi, di emozioni, di pace e di fratellanza. Non era solo un professore: Simeone, era una persona buona, garbata, dalla parte sempre dei suoi alunni, dalla parte dei diritti e dei più fragili. Un personaggio eclettico, artista, musicista, insegnante di yoga, indimenticabili le serate musicali in ricordo di Franco Fanigliulo, con Don Gallo, con gli Scariolanti, in particolare i palchi calcati con Livio Bernardini, e le serate di ensemble, musica e arte con l’ "amico fratello" Fabio Chiesa e in recital con Beppe Mecconi. In lutto tutta Vezzano, ma anche tutti coloro che lo conoscevano. In lacrime il mondo della scuola dove ha insegnato fino a pochi anni fa Arte, realizzando un rapporto speciale con i suo allievi, a cui è dedicato il suo ultimo libro, "Ciao prof".

«Non ci sono parole per esprimere lo sconcerto e il dolore per la perdita di una delle colonne portanti della nostra grande famiglia - scrive l’istituto comprensivo Hack di Vezzano - artista eclettico, sempre alla ricerca di nuove esperienze, docente oltre l’orizzonte che insegnava a vivere e a prendersi cura l’uno dell’altra, ad amare l’arte senza il libro di testo. Padre e marito premuroso, amico presente. Che dire Egildo, hai lasciato in ognuno di noi un segno indelebile". Cordoglio alla famiglia da parte del sindaco di Vezzano Massimo Bertoni: "Questa è una notizia devastante non solo per la famiglia ma per tutta la comunità Vezzanese per il mondo della scuola e della cultura. L’amministrazione piange una figura decisamente insostituibile, sono tantissimi i ricordi delle tante cose fatte insieme che riaffiorano alla mente".

Egildo Simeone infatti ha lasciato sul territorio dei murales che rimarranno come segno indelebile del suo passaggio e insieme messaggio di fratellanza. Dai Prati dove viveva con la moglie e il figlio, lo ricorda anche Massimo Lombardi: "Quanto hai seminato Prof e come lo hai fatto bene, lo hai fatto prima di tutto con l’esempio della tua vita, onesta, sobria, intensa. Generoso con tutti quelli che hai incontrato sul cammino, primi fra tutti quei ragazzi e quelle ragazze in cui intuivi il talento ma di cui eri interessato a stimolare la curiosità di vita, la gioiosa creatività, quanti sorrisi hai regalato loro, ma non quelli vuoti di facciata, quelli veri e pesantemente pieni di amore".

Si comunica che chiunque volesse dare l’ultimo saluto al professor Egildo Simeone potrà recarsi questo pomeriggio, alle 15.30, alla chiesa di Santa Lucia a Pugliola, nel comune di Lerici, dove si terranno i funerali.