Mondoteca. Parco intolato a Mimma Rolla

Il Parco della Mondoteca sarà intitolato a Mimma Rolla. Giovedì 25 aprile tra le cerimonie che si svolgeranno per la Liberazione, anche l’omaggio a una cittadina che ha segnato la storia locale. A lei sarà dedicato il parco della Mondoteca. Una donna che nessuno ad Arcola potrà mai dimenticare: giovane partigiana e docente di fisiopatologia endocrina alla facoltà di Medicina dell’Università di Pisa, Mimma Rolla è ricordata per quanto fece coraggiosamente per il proprio territorio: fu protagonista di diverse azioni compiute con il Fronte della Gioventù e dei Gruppi di Difesa della Donna. Stimata in ogni campo per la sua genialità che mise al servizio delle cure, in particolar modo dei giovani. Dopo la guerra fu tra le poche donne a laurearsi e specializzarsi in endocrinologia, diventando poi docente di fisiopatologia endocrina nella facoltà di Medicina di Pisa e di endocrinologia, andrologia e malattie del ricambio in varie e scuole di specializzazione, collaborando con atenei di tutto il mondo. L’intitolazione della piazza si terrà alle 11.15 e sarà precedtuo da un intervento dell’Anpi.