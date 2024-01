Mirabello, tolti i sigilli al Bar Yolo. Ora potrà riprendere l’attività

E’ durata poco più di due mesi la chiusura forzata del Bar Yolo nella piazza principale del Porto Mirabello. Ieri l’autorità giudiziaria ha proceduto al dissequestro del locale e dell’area antistante, delegando i militari della Capitaneria di porto di togliere i sigilli. E’ stata quindi accolta la richiesta, attraverso gli avvocati Vincenzo e Giuseppe Arcangelo, della società Big Events che possiede l’autorizzazione ad esercitare attività su area demaniale, in base all’articolo 45 bis del codice della navigazione. Il sequestro del locale e della zona demaniale antistante era stato notificato il 2 novembre alla società Dolcevita Boats di Lorenzo Brunetto, affittuaria dalla Big Events. Ma il 21 dicembre scorso il giudice Maria Grazia Barbuto accoglieva integralmente il ricorso ex articolo 700 della Big Events di Elena Ceccanti e ordinava l’immediata restituzione dell’azienda concessa in affitto.

M.B.