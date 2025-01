Messa del Seicento e canti natalizi

Attesa per il concerto che il gruppo vocale “Il Convitto Armonico” terrà domani, vigilia dell’Epifania, alle 21 nel Santuario di Sant’Antonio da Padova di Gaggiola alla Spezia. Verranno eseguiti, tra l’altro, alcuni dei più celebri canti di Natale (carole) provenienti dalla tradizione anglosassone e italiana, riscritte per coro da importanti compositori e musicisti europei. La prima parte del concerto sarà invece dedicata a brani tratti dalla Messa “Il bianco e dolce cigno” di Stefano Bernardi (1580-1637), compositore attivo a Verona ad inizio Seicento. La Messa trae il nome dall’omonimo madrigale a quattro voci del compositore fiammingo Jacques Arcadelt (1505 ca.-1568) e rientra nella tipologia delle cosiddette messe parodia cioè a dire di quelle messe che ricavano il loro materiale motivico e contrappuntistico da un brano polifonico preesistente, non importa se di genere sacro o profano. L’ingresso al concerto è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.