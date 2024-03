Mensa scolastica. Consegna Isee prorogata

Il Comune di Luni ha prorogato al 31 marzo il termine per consegnare le dichiarazioni Isee aggiornate e poter accedere alle tariffe agevolate per i bambini e ragazzi che frequentano la mensa scolastica. Dopo la presentazione delle documentazione avvenuta a inizio anno sono state poi approvate le nuove tariffe già applicate al rientro dopo le vacanze natalizie. Le famiglie che intendano beneficiare delle agevolazioni e abbiano già prodotto l’Isee possono, in caso di modifiche alla condizione patrimoniale, presentare richiesta all’ufficio scuola entro il 31 marzo.