Matisse, occhi di smeraldo. Ama coccole e compagnia

Matisse è un bellissimo esemplare adulto di gatto europeo comune che, da quattro mesi, si trova ospite del gattile di San Venerio dopo essere stato ritrovato mentre vagava disorientato sul territorio spezzino. Di taglia medio-grande, Matisse è definito – dai volontari dell’associazione "L’Impronta", che di lui si prendono cura – "una nuvoletta arancione dagli occhi color smeral-do": il suo manto infatti è a pelo lungo, tanto soffice e di colore rosso chiaro fa da contrasto ai suoi grandi occhioni verdi.

Dal carattere affettuoso e molto curioso, Matisse ama le coccole e la compagnia degli amici umani, ma detesta gli spazi piccoli e angusti, nei quali non può muoversi liberamente. Un’altra sua passione è, senza dubbio, quella per il cibo e nonostante Matisse non sia soggetto ad alcuna dieta particolare; è necessario non lasciargli le crocchette a portata "di zampa" e badare a giuste razioni quotidiane.

Di grande intelligenza, compagnia e dolcezza (anche se, queste ultime, non sempre è disposto a dispensarle anche agli altri felini, specie se maschi), Matisse è un gatto perfetto sia per bambini che per anziani e, in generale, per tutte le famiglie o singoli aspiranti proprietari che dispongano di un discreto spazio: quello di casa, certo, in cui Matisse sia libero di muoversi e giocare ma, soprattutto, quello del cuore.

Alma Martina Poggi