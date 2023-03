Master post laurea alla XXI Luglio Avviati i contatti con l’università Si lavora a un’indagine di mercato

di Elena Sacchelli

La ex XXI luglio – storica scuola dei sarzanesi – che entro il 31 marzo 2026 vedrà concludere i lavori del primo lotto (già finanziato grazie ai 5 milioni di euro vinti partecipando a un bando statale nel 2021, poi confluiti nel Pnrr), potrebbe diventare sede di master post universitari. Questa una delle ipotesi contenute nel progetto definitivo di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’immobile che supera i 5000 metri quadrati di superficie, volto a trasformare la vecchia scuola, che versa in stato di abbandono dal 2006, in uno spazio polivalente al servizio della collettività, con ampi spazi destinati alla cultura e alla formazione.

Un’ipotesi, o meglio un’idea, cui l’amministrazione Ponzanelli sta lavorando da tempo attraverso il coinvolgimento di diversi enti, con cui sono già seguiti diversi contatti e incontri. "Vediamo la XXI Luglio come uno spazio identitario sarzanese e destinato naturalmente a una funzione pubblica – ha spiegato il primo cittadino Cristina Ponzanelli –. La sua natura è educativa e formativa, e il progetto guarda proprio a questa funzione". Il corpo principale dell’edificio, quello a U che affaccia su viale XXI luglio, oltre a ospitare uffici pubblici, avrà anche un’area dedicata alla cultura e a spazi formativi e culturali: se nel piano rialzato di 700 metri quadrati potrebbero trovare spazio le associazioni che operano sul territorio, in quelli superiori di 800 metri quadri – in cui è prevista la creazione di 4 aule da 50 metri per ciascun piano – potrebbero svolgersi master post universitari di I e di II livello. "A questo scopo, ragionando già nel medio e lungo periodo – ha proseguito il sindaco Cristina Ponzanelli - abbiamo già sviluppato interessi che potranno concretizzarsi nei prossimi anni con enti universitari che guardano con grande attenzione a questi spazi".

I rapporti già intrapresi dall’amministrazione grazie anche all’aiuto dei deputati di Regione Liguria sono con l’Università di Genova, ma anche con quella di Firenze, e con alcune università private. È ancora presto per capire quali potrebbero essere le specializzazioni che avranno sede a Sarzana anche perché, con l’edificio che versa ad oggi in stato di abbandono, i master potrebbero prendere il via a partire dall’anno accademico 20272028.

Necessarie per poter avviare dei corsi strutturati e altamente specializzati che dovrebbero essere partecipati da un numero che oscilla dai 20 ai 40 iscritti, saranno infatti delle indagini di mercato volte a comprendere, negli anni immediatamente precedenti al loro avvio, quali potrebbero essere gli interessi dell’utenza che proprio per via dell’università potrebbe disposta a raggiungere Sarzana dalle città limitrofe, ma non solo.