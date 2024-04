Marocchino arrestato a Sarzana: incursione in città e rapina alla stazione ferroviaria

Gli agenti della polizia di Sarzana lo avevano già arrestato per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti ma qualche giorno fa hanno dovuto rincorrerlo sui binari della stazione ferroviaria dopo la nuova incursione in città, nonostante avesse il divieto di dimora a Sarzana. Il 37 enne marocchino non solo era rientrato ma aveva anche rapinato una donna che ha scelto come dimora l’area esterna della stazione ferroviaria. L’uomo le ha rubato la borsa approfittando della fragilità emotiva della vittima che però lo ha riconosciuto e denunciato al commissariato. Gli agenti si sono messi alla ricerca del marocchino che alla loro vista ha tentato di fuggire lungo i binari sperando di far perdere le e tracce. Dopo una corsa sulla ferrovia, per fortuna senza passaggi di treni, gli agenti sono riusciti ad arrestato per poi condurlo in carcere a Spezia.