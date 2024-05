Marito violento finisce nei guai

Le continue scenate di gelosia erano diventate insopportabili e nonostante le richieste sempre più accorate rivolte al compagno, sperando nel suo cambiamento di atteggiamento e stile di vita qualche sera fa la situazione è nuovamente degenerata. Dalla discussione si è passati alle offese per poi ripetere il solito avvilente copione delle percosse. Questa volta volta però la giovane donna residente a Sarzana ha trovato la forza e il coraggio di dire basta e denunciare il suo compagno-aggressore chiamando in soccorso la polizia. L’altra sera la giovane dopo le percosse ricevute ha digitato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l’intervento della polizia di Stato spiegando le ragioni della disperata chiamata. Gli agenti del commissariato di Sarzana coordinati nella delicata operazione dalla dirigente, il vicequestore Annamaria Ciccariello si sono presentati all’abitazione della donna trasportandola inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo per accertamenti.

E’ scattata l’immediata denuncia all’autorità giudiziaria e su richiesta del pubblico ministero il gip del Tribunale della Spezia ha emesso nei confronti dell’aggressore la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna con l’aggiunta dell’applicazione del braccialetto elettronico. Nel frattempo la donna verrà seguita in questo particolare momento per cercare di superare oltre che le ferite fisiche il forte stress emotivo. L’uomo, 45 anni di Sarzana, è stato denunciato in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in danno della compagna. La vittima ha anche raccontato di essere vessata da tempo dal compagno per motivi di gelosia e per questo offesa, minacciata e anche picchiata. Un clima diventato insopportabile e dopo l’ultima pesante lite la donna ha deciso di chiedere aiuto.

Massimo Merluzzi