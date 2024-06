Marinella, sotto sequestro il park. Mancherebbe all’appello la ’Scia’

Sarzana, 22 giugno 2024 – Un altro tassello va ad inserirsi nella situazione già particolarmente complessa che riguarda la nota carenza di parcheggi a Marinella. Ieri, nella tarda mattinata, la guardia di finanza ha posto sotto sequestro l’area adibita a parcheggio, di proprietà della Marinella spa, situata di fronte all’ex Grecale. Un’area di 25mila metri quadrati in grado di ospitare fino a 400 posti auto con tariffa unica fissata a 6 euro giornalieri. E un’area che, a partire da ieri, non sarà piu a disposizione dei bagnanti. Infatti l’accesso è stato reso inagibile dalla compagnia di Sarzana del corpo della guardia di finanza da una transenna su cui è stato affissa una segnaletica – delimitata da catene – con un cartello che recita: ’Vietato l’accesso. Area sottoposta a sequestro amministrativo ex articolo 19 Legge 689/1981’. Se quindi già a partire dallo scorso weekend erano nate tra i frequentatori della spiaggia libera aspre polemiche legate alla difficoltà di reperire parcheggi, pubblici o a pagamento, a causa del divieto di sosta e fermata imposto dalla proprietà, Anas, su ambo i lati della litoranea – che si sta traducendo da una settimana in una valanga di multe da 42 euro per i trasgressori – e della chiusura del parcheggio a pagamento adiacente l’ex Ape d’oro, da oggi con la nuova chiusura di un parcheggio, reperire uno stallo a Marinella sarà ancora più difficile.

Una notizia inaspettata che ieri nel primo pomeriggio ha colto di tutta sorpresa anche i vertici di palazzo Roderio. Tutta la giunta Ponzanelli si è infatti riunita per analizzare "una situazione estremamente complessa che merita di essere affrontata con tutto lo scrupolo e le valutazioni del caso". A provocare il sequestro dell’area proprio nel giorno che sancisce l’inizio ufficiale della stagione estiva sarebbe stata la mancanza della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività da parte della Marinella spa. Punto su cui l’amministrazione comunale, da noi contattata più volte nella giornata di ieri, non ha potuto fornire una spiegazione, perché ancora indaffarata nella ricerca di una soluzione che possa consentire nel più breve tempo possibile la fruizione della spiaggia libera e in generale della frazione marina da parte di cittadini e turisti. Non è escluso che la giunta, che al momento in cui scriviamo era ancora impegnata nella lunga riunione, sia arrivata a formulare una soluzione nel corso della serata.

Elena Sacchelli