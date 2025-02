Maltempo, altri disagi alla Bradia. Smottamento in via dei Cappuccini

La pioggia che perdura da giorni anche nella mattinata di ieri ha continuato a mettere a dura prova il territorio. Dopo gli smottamenti verificatisi nella serata di sabato in via Triboli e in via Groppolo – dove la viabilità è stata ripristinata –, la presenza di detriti del Calcandola su via dei Molini e l’allagamento di alcune abitazioni private, nella notte tra domenica e lunedì un fenomeno franoso è stato registrato in via dei Cappuccini. Nella mattinata di ieri il proprietario del terreno ha provveduto a contattare una ditta che è prontamente intervenuta per liberare il passaggio. Sul posto anche la Polizia Locale che si è occupata di coordinare la viabilità della zona che più ha pagato le conseguenze del maltempo. Sempre nella mattinata di ieri gli agenti della polizia locale si sono occupati di fare strada a un pulmino scolastico che, a causa della frana e della concomitante chiusura del guado sul Calcandola e del ponte della Budella non fruibile ai mezzi di quel tipo, ha dovuto percorrere via Paradiso contromano per raggiungere le l’istituto scolastico. Fondamentale, per fronteggiare una situazione che mostra alcune criticità in essere, è stata l’attivazione del Coc – il Centro operativo comunale - che ha disposto interventi di somma urgenza, affidandoli a ditte esterne, e che ha richiesto il supporto della colonna mobile regionale della Protezione civile. Per far fronte alle varie piccole emergenze nei giorni scorsi, oltre ai volontari della Protezione civile, sono intervenuti sul posto anche gli uffici e il personale dei lavori pubblici e i vigili del fuoco.