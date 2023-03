"Maggioranza incapace di gestire l’affare Marinella"

Stop al progetto di mitigazione del rischio idraulico. Almeno per il momento. La Marinella Spa ha infatti presentato il ricorso contro la delibera con la quale il Comune di Ameglia ha approvato l‘intervento di mitigazione idraulica previsto nella frazione di Bocca di Magra. Una decisione che ha sollevato le proteste dell’opposizione consigliare che ha imputato la responsabilità del procedimento avviato... all’attuale maggioranza. Il motivo? "Perché dimostra – spiegano i consiglieri di minoranza – la piena incapacità e l’arroganza con cui questa amministrazione si pone nei confronti di tutti e il modo di agire che non gioca a favore della comunità". I consiglieri Mauro Ciri, Emanuele Cadeddu, Lucio Petacchi e Andrea Bernava ricordano, al contrario, i rapporti instaurati in passato con la Marinella Spa. "C’era un ottimo rapporto – proseguono – grazie anche alla Regione Liguria, che aveva portato alla pianificazione di quelle che erano e sarebbero poi diventate molte opere importanti per la comunità amegliese. Ci auguriamo che questo modo di porsi, questa arroganza non si trasformi nell’ennesimo tentativo di dimostrazione di potere che spesso non porta a nulla anzi produce effetti contrari, non scordiamo che molti dei terreni soprattutto nella frazione di Bocca di Magra sono ancora di proprietà della Marinella".