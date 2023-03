Lutto nel mondo nautico Si sente male in barca L’addio a Giovanni Frau

Si è sentito male improvvisamente mentre era impegnato in un trasferimento di un’imbarcazione. Purtroppo nonostante gli immediati soccorsi Giovanni Frau si è spento a soli 61 anni a causa di una emorragia cerebrale. Un imprenditore conosciutissimo non soltanto nel territorio amegliese che dopo essersi arruolato nell’Arma dei carabinieri si era poi congedato per conseguire il diploma di perito navale e quindi iniziare la carriera di imprenditore nella nautica da diporto fondando l’Agenzia e Scuola Nautica Master nella zona vicino a Camisano. Ha stretto le collaborazione con i più prestigiosi marchi della cantieristica navale internazionale e i principali rimessaggi e porti del nord Italia, inclusi i laghi. Da una decina di anni inoltre insieme al figlio Lorenzo ha aperto anche la delegazione Aci ad Ameglia e da qualche tempo anche quella di Sarzana e proprio di recente anche alla Spezia.

L’altra sera stava svolgendo un trasferimento programmato con la Capitaneria di Porto di un’imbarcazione in avaria da Spezia a Fiumaretta quando improvvisamente si è sentito male. Da bordo è scattata la richiesta di soccorso alla Guardia Costiera che è prontamente intervenuta con due motovedette con personale medico a bordo. Dopo i tentativi di rianimarlo l’uomo è sato trasferto all’ospedale spezzino del San’Andrea ma nonostante il ricovero e il prodigarsi dei medici Giovanni Frau è spirato l’altro pomeriggio. La famiglia, la moglie Rosanna, il figlio Lorenzo e la nuora Jessica, nel rispetto della volontà del proprio caro ha acconsentito all’espianto degli organi essendo Giovanni iscritto all’elenco del donatori dal 1989. I funerali si terranno venerdì pomeriggio alle 15 al centro sociale di Castelnuovo Magra, Comune dove Giovanni risiedeva, per poi proseguire al cimitero dell’Angelo al piano del paese. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato nel dolore i famigliari e i tanti amici non soltanto a Ameglia e Castelnuovo Magra ma in tutto il mondo della nautica. Tantissime sono infatti le pratiche seguite dal suo ufficio di Camisano oltre al servizio svolto con l’agenzia dell’Aci.

Massimo Merluzzi