Luni Via libera per la gita al Museo della Resistenza

L’attesa gita è stata finalmente organizzata. Dopo qualche polemica per la mancata disponibilità nelle settimane scorse degli insegnanti della scuola media "Ceccardo Roccatagliata Ceccardi" di Luni per altri impegni ad accompagnare gli alunni delle classi terze in visita al Museo della Resistenza di Fosdinovo la questione è stata risolta. Oltre alla disponibilità del dirigente scolastico il Comune di Luni, che ha organizzato l’uscita didattica, si è reso disponibile alla presenza grazie alla consigliera di maggioranza con delega alla memoria Silvia Tavarini.

Gli studenti delle classi terze hanno così potuto visitare il museo multimediale che racconta la storia della Resistenza proseguendo così il progetto di valorizzazione della memoria affrontato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto scolastico di Casano abbinandolo a un laboratorio sulla parità di genere.