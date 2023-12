Luni Sta meglio il bimbo di 10 mesi caduto dal letto e portato al Meyer

Un sospiro di sollievo per i genitori e parenti ma anche per tutta la comunità di Luni in ansia per le condizioni di salute del bambino di soli dieci mesi caduto l’altro pomeriggio dal letto della sua abitazione e trasportato d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo è fuori pericolo ma è ancora ricoverato al centro pediatrico, una delle eccellenze in Italia, per sottoporlo a ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono ritenute buone ma per precauzione i medici hanno voluto tenerlo ancora in osservazione. Il bimbo è caduto dal letto battento la testa e il torace e per questo la mamma spaventata ha chiesto aiuto al 118 e Pubblica Assistenza di Luni. Il medico considerata la dinamica dell’incidente e l’età del bimbo ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso arrivato dalla Toscana per trasportarlo d’urgenza al Meyer. Gli accertamenti hanno poi escluso conseguenze gravi.