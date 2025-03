Luni, paura in piazza per un’auto andata a fuoco

Luni (La Spezia), 7 marzo 2025 – Nel pomeriggio di giovedì una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sarzana è stata allertata per l'incendio di un'autovettura nel parcheggio di piazza XXIX Novembre a Luni.

Sul posto erano presenti a supporto dei vigili del fuoco i carabinieri della vicina Stazione di Luni e la proprietaria della macchina che fortunatamente è rimasta illesa.

Sempre nel pomeriggio di giovedì una squadra della Centrale della Spezia è stata inviata in via del Montale, a Marola, per il salvataggio di un gatto rimasto intrappolato all'interno di una cisterna dopo una caduta. Per il recupero un operatore si è calato all'interno della cisterna stessa e una volta preso il felino lo ha riportato all'esterno dove è stato liberato.