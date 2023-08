"Luni e Sarzana: Troppi Pericoli su Via Marinella, Strada Invasa dalla Vegetazione"

Eppure la strada è condivisa tra due amministrazioni comunali, ma dalle condizioni di abbandono sembrerebbe terra di nessuno. A lanciare un appello all’attenzione e decoro su via Marinella, la strada di collegamento tra il mare e la frazione di Dogana quindi interessando direttamente i Comuni di Sarzana e Luni, è stato il consigliere comunale Davide Paolo Poli che rappresenta il gruppo di opposizione in Comune a Luni. Il capogruppo ha presentato le tante situazioni di degrado dovute senza alcun dubbio all’inciviltà degli scaricatori abusivi ma anche alla poca manutenzione.

"Oltre all’immagine trasandata - spiega Davide Paolo Poli - che traspare del territorio, tra rifiuti abbandonati e l’impossibilità di avere accesso alla tenuta di Marinella dal lato Carrara, il vero problema è che, in queste condizioni, diviene piuttosto pericolosa la stessa percorrenza di questo tratto stradale, soprattutto quando vi transitano contemporaneamente auto, moto, pedoni e biciclette, come spesso accade nel periodo estivo". Sotto accusa soprattutto il tratto di competenza di Sarzana: "Le piante invadono la carreggiata in diversi punti spingendo le macchine a spostarsi verso la corsia opposta. Stiamo parlando non solo di decoro urbano, ma soprattutto della mancanza di un livello minimo di sicurezza pubblica. Data la situazione, Sarzana, dopo continue e numerose segnalazioni, si è limitata a realizzare una breve rifinitura del rado strada, peraltro eseguita male, e Luni ha pulito, negli ultimi giorni, il passaggio pedonale. Crediamo che le due amministrazioni debbano garantire pulizia e sicurezza e ci domandiamo per quale ragione sia così difficile instaurare un dialogo costruttivo tra le due città per mantenere puliti e, soprattutto, sicuri i luoghi condivisi".