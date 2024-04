Luni Al via il progetto “FaRete”. Incontri dedicati alle famiglie

Un dialogo tra servizi sociali e famiglie per contribuire al senso di comunità e soprattutto a fare rete. L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Luni ha fissato una serie di incontri al titolo "FaRete" che si svolgeranno fino a ottobre in varie zone del territorio a partire da sabato 20 aprile coinvolgendo esperti e associazioni. Il primo appuntamento dal titolo "Il servizio sociale, le istituzioni e le associazioni del territorio" è previsto sabato 20 aprile alle 10 alla sala consigliare del municipio in via Castagno. Si riprende il 20 maggio con la conferenza "Minori e famiglie" alle 17 all’ex escuola elementare nel borgo collinare di Nicola. Gli ultimi due incontri si terranno a settembre alla scuola dell’infanzia di Luni e il tema affrontato sarà "La preadolescenza" e ottobre nel paese di Ortonovo e avrà come argomento "Genitorialità e l’adulto" Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi sociali del Comune al numero 0187 690128 o inviare una mail all’indirizzo: [email protected].