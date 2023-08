Lunghe attese a Sarzana per l'isola ecologica di Silea: "Occorre rimediare"

Le code si perdono lungo la strada, peraltro molto stretta, che porta all’isola ecologica di Silea nel quartiere sarzanese di Crociata. L’impegno dei cittadini che utilizzano il sito di conferimento di ingombranti, non altrimenti smaltibili con la normale raccolta porta a porta, gestito da Acam Iren è troppo spesso messo a dura prova dai tempi lenti delle operazioni. Per questo si creano lunghe file di automobili e mezzi incolonnati. Per cui, talvolta, qualcuno preferisce le soluzioni fai da te lasciando direttamente a bordo strada il materiale da conferire. Proprio per questo il consigliere comunale del gruppo "Sarzana Protagonista" Renzo Guccinelli ha presentato un’interrogazione relativa alla situazione dell’isola ecologica di Silea gestita da Acam Iren. "Nonostante il grande impegno del personale che vi opera – ha spiegato il rappresentante dell’opposizione consigliare di centrosinistra – c’è una situazione di grave disagio per i cittadini e gli utenti del servizio. I tempi molto spesso sono lunghissimi e gli orari troppo penalizzanti per consentire un regolare afflusso". Ma oltre all’organizzazione tecnica il consigliere Renzo Guccinelli ha evidenziato anche la situazione di degrado interno dell’area, pericoloso oltre che ben poco accogliente sia per il personale che presta servizio che per l’utenza. Sollecitando dunque progetti e investimenti sull’impianto chiedendo al gestore Acam Iren di superare in fretta i pesanti disagi e le tante criticità sollevate dagli utenti.