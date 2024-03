Lulù tutta casa e coccole. Tranquilla e affettuosa

Lulù è una splendida gattina di razza europea (European shorthair) il cui lucido manto nero, dal caratteristico pelo corto, fa risaltare i suoi grandi occhi di colore verde cristallino. È entrata in gattile, accolta e accudita dai volontari dell’associazione "L’Impronta", appena quattro mesi fa a causa della rinuncia, dovuta a problemi personali, dei suoi proprietari. Nonostante i suoi dieci anni di vita, non dimostra affatto la sua età: Lulù è infatti un gatto sano e non soggetto ad alcuna dieta particolare.

E se di lei, di primo acchito, è la bellezza e l’aspetto curato ad attirare l’attenzione; è di certo la sua indole e il suo carattere a conquistare definitivamente. Lulù è infatti una gattina molto tranquilla, affettuosa e discreta: poco curiosa e non particolarmente attiva – caratteristiche, queste, non di poco conto; che permettono di preservare intatti l’arredo e le suppellettili di casa - le piace passare le sue giornate acciambellata all’interno di morbide cucce o sopra caldi plaid, appositamente predisposti sul divano; godendo di piacevoli intervalli fatti di coccole e carezze sulla testa (le sue preferite!) dispensate dagli umani ai quali dimostra affetto e con i quali stringe facilmente amicizia. Non interagisce con gli altri gatti e acquattata all’interno delle piccole casette di legno del gattile, dentro alle quali si sente più al sicuro, Lulù sta aspettando un futuro proprietario o una famiglia – che comprenda anche anziani, mentre la presenza di bambini è per lei da valutare – che condivida e rispetti la sua indole così tranquilla.

Alma Martina Poggi