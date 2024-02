Lui è Felice... di conoscervi. E pronto per essere amato

Per essere Felice può bastare davvero poco: una ricca ciotola a disposizione – ma di umido rigorosamente ’renal’ –, una brandina, orientata per bene a est, per distendersi e godere a occhi socchiusi dei raggi del sole; e un angolino raccolto e fornito di morbido plaid, per sonnellini molteplici. A garantirlo è proprio Felice, un bel gattone adulto sterilizzato di taglia media e di razza europea dal caratteristico manto tigrato a pelo corto, fitto ma non lanoso, con striature che variano di spessore e di intensità; presentandosi più scure e marcate su testa e zampe e più sfumate, di colore beige, su tutto il resto del corpo.

Ritrovato sul nostro territorio, Felice si trova ospite del gattile, presso il canile municipale della Spezia, da ben undici mesi. Felice, che presenta un problema renale risolto da opportuna dieta, è un gatto senior la cui età, a detta dei volontari dell’associazione ’L’Impronta’ che se ne prendono cura, potrebbe aggirarsi attorno ai 10 anni. Proprio per questo, il suo carattere è già strutturato: tranquillo e sedentario, Felice è anche molto indipendente al punto da non gradire le carezze non richieste. La famiglia ideale alla quale potrebbe regalare il suo discreto affetto e la sua morbidissima presenza è quella senza animali e bambini. Insomma per essere Felice può bastare davvero poco, e se una ciotola, una piccola sdraio e una coperta rappresentano lo stretto necessario, è solo una famiglia o un proprietario premuroso, e altrettanto discreto, che può far sì che il significante del suo nome diventi significato.

Alma Martina Poggi