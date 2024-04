Lubrano a Firenze per il Bright Festival insieme ai Mitilanti

Filippo Lubrano, presidente del gruppo giovani imprenditori di Confcommercio, parteciperà come relatore al Bright Festival di Firenze. Oggi, col collettivo dei Mitilanti per presentare la prima esperienza immersiva di poesia nel Metaverso; domani, invece, alle 11, Lubrano terrà la conferenza in inglese ‘Antropologia per Intelligenze Artificiali’ al The Social Hub. Infine, lo spezzino sarà protagonista di un incontro sull’uso consapevole di ChatGgt domani alle 17.30 a Pescia, alla Fondazione Poma Libera tutti.