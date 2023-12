Lorenzo a friggere, Alex a servire. E negli occhi di tutti c’è la felicità

Cena speciale per i ragazzi della Fondazione Aut Aut (Autonomia Autismo), quella da loro allestita, nei giorni scorsi, al Senato della Repubblica. I senatori hanno toccato con mano, anzi assaggiato con gusto, il frutto culinario di un lavoro inclusivo, l’autonomia conquistata grazie a un lungo percorso formativo. Il gruppo in ‘trasferta’ lavora nella cooperativa sociale ‘I Ragazzi della Luna’ alla Spezia, braccio operativo della Fondazione Aut Aut, mentre Luna Blu è la locanda di via Fontevivo, (nell’immobile realizzato da Fondazione Carispezia), in cui si svolgono attività di ristorazione e produzione di pasta fresca ed essiccata (una parte dello stabile è inoltre dedicata alla ricettività alberghiera).

Nelle diverse attività conquistate dai giovani autistici sono coinvolti 11 ragazzi con assunzione diretta, uno in stage, 24 con borsa lavoro e tanti altri nei percorsi formativi. "L’esperienza in Senato è stata molto proficua – afferma Alberto Brunetti, presidente e amministratore di Luna Blu – . Abbiamo portato sette ragazzi, lo chef, l’addetta al laboratorio di produzione dei ravioli, e un’educatrice psicologa, oltre a me e Giulia Micheloni". In Senato sono rimasti molto sorpresi dall’autonomia dei ragazzi, che hanno preparato i piatti in cucina e servito in sala. Nei giorni precedenti hanno lavorato alla produzione dei ravioli, 2mila da condire al pesto e altrettanti di ricotta e spinaci da gustare con la salsa di noci. "Poi, gli sgabei con la pasta del nostro forno di Lerici". Intanto, i piatti di ceramica realizzati dai ragazzi del laboratorio creativo di Officine Agapo La Spezia – anch’essi parte di Aut Aut – hanno abbellito le tavole senatoriali. La Fondazione Aut Aut – costituita da due delle principali associazioni spezzine di genitori di ragazzi autistici, Fondazione Il Domani dell’Autismo e Agapo, insieme a Fondazione Carispezia – è nata nel 2017 con l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani adulti con autismo. Questo obiettivo viene perseguito prevalentemente all’interno di due strutture situate alla Spezia, Luna Blu e Sant’Anna Hostel, realizzate dalla Fondazione Carispezia e gestite da cooperative in cui sono coinvolti attivamente ragazzi autistici e con patologie correlate. "Lorenzo a friggere, Michele agli affettati, Caterina a impiattare, Pietro e Alex come inappuntabili camerieri – conclude Brunetti di ritorno da Roma – . Insomma, concentrazione massima, in un impegno svolto con la felicità negli occhi".

Marco Magi