Lo yoga testimonial solidale Domani raduno degli appassionati Il sostegno alla “Croce bianca“

Il benessere fisico unito alla beneficenza. Un binomio che domani, mercoledì, richiamerà gli appassionati di yoga al grande raduno in programma a partire dalle 19 nella galleria esterna del centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra. Oltre all’attenzione psico fisica il ritrovo sarà una buona occasione per sostenere l’associazione di soccorso Croce Bianca di Santo Stefano Magra nell’acquisto di materiale fondamentale per l’attività destinando una libera offerta. Una distesa di tappettini colorati dunque caratterizzerà l’ottava edizione della giornata mondiale dello yoga, che dal 2015 viene celebrata proprio il giorno 21 giugno. All’evento internazionale ha voluto partecipare anche il centro benessere di Santo Stefano Magra unendosi così ai colleghi e appassionati di tanti Paesi. A condurre la manifestazione è il maestro Ignazio Accardi considerato una delle massime espressioni di insegnamento a livello internazionale della disciplina e che ha fatto dello yoga un vero e proprio stile di vita. L’iniziativa è in collaborazione con il centro Yoga & Wellness di viale Pozzoli, dove insegna il maestro Accardi, e ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra, Regione Liguria e Provincia della Spezia. Accardi è inoltre il fondatore del centro di Yoga e Meditazione Phen De Ciò Ling, riconosciuto dalle associazioni internazionali di Yoga tra i 25 Master Yoga Teacher nel mondo. La partecipazione alla giornata di domani prevede un’offerta che verrà devoluta in beneficenza alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra. Una manifestazione a ingresso libero, gradito il contributo di solidarietà, alla quale tutti potranno quindi partecipare guidati in una lezione di yoga classico di livello base che terminerà in un accompagnamento al rilassamento profondo con il suono delle campane tibetane di Cristian Mezzani. Ignazio Accardi pratica ed insegna Hatha, Vinyasa,Krama, Ashtanga, Yin, Ratna e Iyengar Yoga e oltre che al centro da poco inaugurato in viale Pozzoli a Santo Stefano Magra insegna anche a Aulla, Marina di Carrara e Palermo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 328- 4931226. La lezione inizierà alle 19 e andrà la durata di almeno due ore.

m.m.