Lo Spezia blinda la porta con Fallou Sarr

Mouhamadou Fallou Mbacke Sarr è il nuovo portiere titolare dello Spezia. Classe 1997, originario del Senegal con cittadinanza italiana, proviene dalla Cremonese, club che lo prelevò nel 2021 dal Bologna (arrivò nella città emiliana all’età di sette anni) facendogli firmare un contratto fino a giugno 2026. Macia e Melissano, dopo aver provato vanamente a ingaggiare Vasquez (con Gomis era la prima scelta), hanno ripiegato sabato scorso sull’estremo difensore nativo di Kaolak, 12 presenze lo scorso anno nelle fila dei grigiorossi. La dirigenza aquilotta ha concordato con quella cremonese il trasferimento del portiere con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Partito titolare con mister Ballardini prima e Stroppa poi, Sarr ha dovuto alzare bianca a causa della rottura del legamento crociato anteriore avvenuta nel novembre 2023. Particolare curioso, ha disputato la sua ultima partita con la Cremonese proprio nel match contro lo Spezia, vinto tre a zero. Nei due precedenti campionati con la Cremonese, Sarr ha accumulato 3 presenze nella stagione 2021-22 e 2 nella stagione 2022-23, chiuso da Carnesecchi. Nella sua carriera anche esperienze in Serie B con l’Ascoli e in Serie C con l’Alma Juventus Fano, Carrarese e Prato.

Oggi Sarr sarà alla Spezia per sottoporsi alle visite mediche, firmare il contratto e raggiungere il ritiro di Santa Cristina. Con lui arriverà il brasiliano Bruno Bertinato, classe 1998, di proprietà del Venezia, protagonista nella scorsa stagione in nove partite quando Joronen si è infortunato. Partirà il talentuoso Francesco Plaia, al quale verrà prolungato il contratto fino a giugno 2028, sarà dirottato in prestito con diritto di riscatto al Torino.

Spezia e Cesena stanno poi continuando a cercare un punto di incontro per Mirko Antonucci che, probabilmente, in accordo con la società bianca, non partirà alla volta della Val Gardena. Il giocatore ha già raggiunto l’accordo con il Cesena, lo Spezia vorrebbe dirottare l’attaccante romano in Romagna in prestito con obbligo di riscatto, mentre i bianconeri vorrebbero solo il diritto di riscatto o, quanto meno, legare l’obbligo all’eventuale promozione in Serie A. Per Salvatore Esposito non mancano le attenzioni, in particolare del Venezia, Empoli (ritroverebbe il fratello Sebastiano) e Sassuolo, ma lo Spezia non intende privarsi del giocatore. Stesso discorso per Elia.

Infine, oggi pomeriggio, la truppa aquilotta partirà alla volta del ritiro trentino. In gruppo potrebbe già esserci Pio Esposito, arrivato in prestito secco dall’Inter, se riuscirà a sostenere in tempo le visite mediche di rito.