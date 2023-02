L’innamoramento e l’amore: incontro con la psicologa

L’innamoramento è già amore? Questo il titolo del primo evento dell’anno dedicato alla promozione della salute mentale, alla psicologia ed all’educazione delle emozioni, organizzato dalla consulta giovanile di Sarzana. L’appuntamento è fissato per il prossimo martedì, alle ore 18, e si svolgerà nella sala consiliare di palazzo Roderio. A spiegare la differenza tra innamoramento e amore – due sentimenti che spesso vengono confusi e considerati come un unico universo - ci penserà la psicologa e psicoterapeuta Giovanna Franceschini, relatrice dell’incontro che sarà introdotto dalla vicepresidente della consulta giovanile, Eleonora Ebainetti. "Innamoramento e amore non hanno niente in comune, sono percorsi diversi che caratterizzano differenti tipologie di relazione – spiega la dottoressa Franceschini -. L’innamoramento è caratterizzato da un’euforia immotivata agli occhi degli altri, mentre l’amore non è soltanto un’emozione, ma soprattutto una competenza". "Quest’anno abbiamo voluto dedicare alcune date degli eventi della consulta giovani alla promozione della salute mentale e ad eventi legati all’educazione delle emozioni – ha chiarito Eleonora Ebainetti -. Crediamo che sia un messaggio potente, noi giovani vogliamo creare eventi formativi e informativi, non solo di svago". Si ricorda che l’evento sarà gratuito e aperto a tutti. Inoltre, per chi non potrà essere presente, resta la possibilità di seguire in diretta l’evento sulla pagina Instagram Consulta Giovani Sarzana.

