L’inagurazione nel giugno 1999. Poi il declino fino alla chiusura

Realizzato su progetto dell’ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara, in collaborazione con l’Università di Pisa, l’Orto botanico di Montemarcello si estende sulla vetta di Monte Murlo, a 365 metri sul livello del mare. Il territorio è quello del Caprione, il sistema collinare che divide il golfo della Spezia dalla piana del Magra. Inaugurato a giugno 1999, è un sito naturale ricco di varietà floristiche che offre straordinari panorami sulle Alpi Apuane e sulla foce del Magra. Raggiungibile attraverso diversi sentieri, è inserito nella Rete degli orti e giardini botanici e vivai delle aree protette della Regione. È in abbandono dal 2017, anno in cui il proprietario del terreno, il Comune di Ameglia allora guidato dal Andrea De Ranieri, non rinnovò la convenzione che affidava al Parco la gestione tecnica e scientifica.