L’importanza della risorsa acqua. Lezioni sul campo al Canale lunense

Lezioni sul campo per capire quanto sia importante la risorsa acqua e conoscere i segreti di alcuni dei suoi mille impieghi, in particolare quelli legati all’irrigazione agricola e alla bonifica idraulica in difesa del territorio. Proseguono con successo le iniziative che il Consorzio del Canale Lunense dedica alle scuole del territorio, inserendole nell’ambito delle manifestazioni per il centenario dell’ente, avviate il 21 marzo. In questi mesi oltre cinquecento alunni di scuole di ogni ordine e grado, hanno visitato il Consorzio, partecipando a incontri educativi sul ruolo fondamentale dell’irrigazione, della sicurezza idraulica e della crisi climatica nel contesto locale.

Gli ultimi, in ordine di tempo, a far visita all’ente di via Paci sono stati gli alunni dell’istituto Pavone di Sarzana (classi IV e V della primaria). Tra pochi giorni sarà la volta delle classi Iv e V della primaria del capoluogo Sarzana, seguita dalla primaria di Crociata e alle medie di Castelnuovo e Santo Stefano. Le sessioni educative " sono studiate per coinvolgere i ragazzi nella conoscenza dell’irrigazione agricola e della bonifica idraulica in difesa del territorio attraverso la visione di filmati, unita a momenti di discussione per concludersi con lezioni pratiche all’aperto". Le lezioni all’aperto si svolgono in uno spazio chiamato ‘Laboratorio dell’acqua’ e comprendono anche l’illustrazione dal vivo del funzionamento della centrale idroelettrica e dell’asta irrigua. Gli alunni vengono inoltre invitati a realizzare un disegno, singolo o su tabellone, per illustrare la loro avventura al Canale Lunense, da consegnare entro sabato 4 maggio. Le opere saranno esposte in sede a Sarzana durante la settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione dal 18 al 26 di maggio.

Ad accoglierle, le scolaresche trovano la presidente del Consorzio, Francesca Tonelli, e il direttore Corrado Cozzani, i quali considerano di "primaria importanza la funzione educativa e un piacere offrire collaborazione e visite guidate alle classi. Presentando ai giovani la storia, le funzioni e le sfide del Consorzio; sviluppando con loro i temi legati all’irrigazione agricola e alla sicurezza idraulica, all’acqua e alla valorizzazione dell’ambiente, all’innovazione sostenibile e all’energia pulita".

Nelle foto, le classi IV e V della primaria Pavone di Sarzana in visita al Canale Lunense