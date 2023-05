“Limone e caffè” con gli Evasi La commedia in prima nazionale

Gli Evasi tornano a teatro. Il nuovo spettacolo ideato dalla Compagnia di Castelnuovo Magra dal titolo “Limone e caffè” debutta sabato alle 21 a Sarzana. Per la prima nazionale il gruppo pluripremiato ha scelto il teatro degli Impavidi per presentare la commedia diretta da Simone Tonelli. In scena gli attori Nicoletta Croxatto, Elena Mele, William Cidale, Carolina Sani, Marco Balma, Simone Tonelli e la voce del piccolo Francesco Pontali. La sezione luci è curata da Sara Ferrari, agli effetti sonori Andrea Carli. Lo spettacolo è fondato sulla metafora di partenza collegata a due elementi come il limone e il caffè apparentemente inconciliabili. Come i caratteri e i sentimenti delle persone ma, qualche volta, grazie al giusto mix di amore e follia si riesce ad assaporare questo insolito connubio. Prenotazioni aperte su Vivaticket e al botteghino del teatro, telefono 346 4026006. Info al 335 8254436.