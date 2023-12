L’illuminazione pubblica verrà potenziata

Arcola si illumina, ma non solo di luci natalizie: è pronto un progetto di fattibilità dell’ufficio tecnico comunale che prospetta un infittimento della pubblica illuminazione. Una mappa di undici interventi per facilitare il transito sia pedonale che automobilistico. In via Martiri della Libertà dove l’attuale illuminazione sarà implementata di nove punti luce; nuove luci anche via Pedemonte, via Caduti del Lavoro, via Torrecchio, via Luschiato e nella frazione di Trebiano nella curva prima della chiesa. Inoltre nelle vicinanze del cimitero e della palestra di Romito Magra, in via delle Ville, in via Pedemonte nel tratto al confine con il Comune di Vezzano, nella frazione di Cerri. Il costo dei nuovi pali illuminanti è di 53.809 euro che saranno finanziati mediante diverso utilizzo di mutui già concessi. Di seguito sarà effettuata una valutazione anche su altre zone del comprensorio comunale, dove potrebbe essere potenziata l’illuminazione.