Liguria e Toscana vicine anche nella lotta contro gli incendi boschivi

Sarzana (La Spezia) 15 giugno 2022 - Due Regioni confinanti impegnate contro il pericolo degli incendi. Liguria e Toscana stanno sviluppando il progetto “Medcoopfire” con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle forze specializzate in caso di incendio boschivo. La Regione Liguria è capofila del progetto illustrato dall’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone nel corso nell’incontro che si è svolto alla sala delle Capriate della Fortezza Cittadella di Sarzana. Per la realizzazione del progetto Regione Liguria si avvale della collaborazione della direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria, di Fondazione Cima e di Anci Liguria. La prova generale di collaborazione prova generale verrà organizzata giovedì oggi al Passo del Rastrello una zona di confine tra Liguria e Toscana che vedrà il coinvolgimento dei due sistemi operativi antincendio boschivo ligure e toscano in un’azione dimostrativa di contenimento e spegnimento del fuoco.