L’ex consigliere. Battiglia vittima di un incidente

Una disavventura per l’ex consigliere comunale Mario Battiglia protagonista di un incidente stradale ma per buona sorte terminata solo con tanto spavento e ingenti danni alla sua auto. Tutto riparabile dunque ma il ribaltamento che lo ha visto protagonista l’altra sera in via Dogana a Isola è stato davvero spettacolare e sul principio si erano temute conseguenze decisamente peggiori. Ai primi soccorritori infatti le condizioni dello storico rappresentante politico e civico di Luni sembravano piuttosto serie anche se, col passare del tempo e l’arrivo dei sanitari insieme al personale della Pubblica assistenza di Luni, si è ripreso. Dopo il trasporto in ospedale per sottoporlo a ulteriori accertamenti il quadro clinico si è fatto tranquillizzante e le condizioni di salute di Mario Battiglia sono definite confortanti. Intanto in tantissimi gli hanno augurato una pronta guarigione.