L’Europa raccontata dagli studenti con un podcast

Nella giornata della Festa dell’Europa (prevista per domani), anche il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia parteciperà alle iniziative dei Paesi europei aderenti e presenterà, in un evento aperto alla cittadinanza, il podcast realizzato grazie alla collaborazione con l’emittente radiofonica locale ‘Radio Rogna’, in cui gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado raccontano l’Europa che vorrebbero, declinata nelle sue principali sfide sulla transizione ecologica, sull’immigrazione, sull’intelligenza artificiale e sul contrasto alla misinformazione e alla disinformazione. La presentazione si terrà al Pin domani, dalle 9.30 alle 12.30, e in questo contesto verrà realizzata una diretta radiofonica dell’evento portando all’interno della pineta ‘Furgomytho - Il furgone con la radio dentro’, progetto nato in seguito alla prematura scomparsa del giovanissimo Giulio, appassionato di miti greci e innamorato nel raccontarli attraverso i suoi podcast ‘I Podcast di Giulio il Mytho’.