L’estate della Pubblica assistenza: "La più impegnativa fino ad oggi. Aumentati i soccorsi quotidiani"

"Un’estate davvero impegnativa, probabilmente la più impegnativa di sempre per la nostra pubblica assistenza". L’associazione del soccorso di Vezzano fa il punto sulla stagione che è stata veramente ‘affollata’, sono aumentati i soccorsi quotidiani ma non solo. la Pubblica Assistenza di Vezzano non è mai andata in ferie. anzi, quando i volontari, in tutto 110, sono in ferie dal lavoro, se non partono per le vacanze, riescono a dare ancora più disponibilità per la copertura dei turni di emergenza, per le attività di trasporto sanitario e per tutti i servizi che l’ associazione eroga quotidianamente alla cittadinanza, anche i corsi di formazione.

"Come ogni estate, e quest’anno siamo riusciti a farlo ancora in maniera più considerevole, cerchiamo di garantire spesso la disponibilità per le emergenze di più squadre e mezzi di soccorso che possono intervenire contemporaneamente – spiega il portavoce Federico Guidi –. Siamo riusciti in certe occasioni ad avere anche cinque mezzi di soccorso operativi in contemporanea". Nel bilancio estivo si annovera un numero considerevole di interventi di emergenza, complice la grande ondata di calore, il fatto che molte più persone si muovono e aumenta quindi l’incidenza di sinistri stradali, infortuni sui sentieri, interventi di emergenza. Moltissime sono anche le attività di assistenza sanitaria per grandi eventi cui si aggiungono i presidi temporanei che il servizio 118 attiva per il periodo estivo come ad esempio a Volastra, dove nel cuore delle Cinque Terre tutti i fine settimana estivi le pubbliche assistenze della Val Di Magra supportano le locali associazioni nel gravoso carico di lavoro estivo. "E qui gioca un ruolo fondamentale il principio di sussidiarietà che le pubbliche assistenze della rete Anpas mettono in campo aiutandosi e supportandosi l’una con l’altra per la gestione delle assistenze sanitarie nei grandi eventi e dell’eccessivo carico di lavoro che si vedono arrivare nei mesi estivi".

Piscina Naturale, Liguria da Bere, Pitei in Cantina, Madonna Bianca sono soltanto alcune delle manifestazioni di rilievo che hanno visto protagonisti i militi vezzanesi, dando supporto alle associazioni di competenza. Servizi svolti in tutta la provincia quindi, in un prezioso lavoro di squadra con le consorelle di Portovenere, Lerici, Sarzana, Santo Stefano e Croce Gialla Spezia. "Nel prossimo fine settimana saremo presenti a Pignone per la festa degli Orti – spiegano –, dando una mano alla locale pubblica assistenza; poi gli eventi estivi si concluderanno con la festa dell’Uva, dove apriremo il nostro tradizionale stand enogastronomico e dove garantiremo un presidio con tre ambulanze di emergenza e due squadre di protezione civile in assistenza alla popolazione". anche l’attività di protezione civile non viene trascurata nel periodo estivo, sempre pronti con un sistema di reperibilità che viene raddoppiato durante le allerte meteo emanate dalla regione Liguria.

Cristina Guala