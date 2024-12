’L’equazione’ di Stefano Conti

Un coinvolgente mix di noir, ironia e pathos ‘L’equazione perfetta’, l’ultimo libro di Stefano Conti. L’autore sarà presente oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 alla libreria Ricci di via Chiodo per firmare le copie del romanzo e parlarne con la gente.

Nel testo un professore di un prestigioso liceo piemontese si immerge di notte in un’isolata spiaggia della Liguria: in mano stringe un antico talismano egizio. All’alba, due studenti, Giulia e Riccardo, vedono riemergere dal mare il corpo senza vita del loro insegnante. Una tranquilla gita scolastica si trasforma così in una frenetica ricerca per scoprire il mistero nascosto dietro a quella morte.

Con l’aiuto dei compagni di classe, i ragazzi si avventurano per le vie di una città affascinante e inquietante al tempo stesso: Torino, la capitale mondiale della magia bianca e della magia nera. I protagonisti, risucchiati in un vortice di enigmi, affrontano un oscuro percorso che li conduce dal Libro dei Morti alla Sacra Sindone, dalla Fontana Angelica alla Porta del Diavolo.