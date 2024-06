Le tradizioni gastronomiche. Torna la Sagra dell’acciuga nel cortile di San Rocco

Grazie ai soci del circolo Arci di Baccano, anche quest’anno si conferma l’appuntamento con la tradizionale Sagra dell’acciuga. Da mercoledí 12 a domenica 16 giugno, nel cortile esterno della parrocchia di San Rocco al piano di Arcola di via della Repubblica, menù speciale con protagonista assoluto il pesce azzurro dello spezzino in diverse declinazioni. Che siano fritte, marinate o ripiene, adagiate su dei crostini, o usate come condimento degli spaghetti, le acciughe non mancheranno nella cinque giorni di festa gastronomica, in cui verranno comunque garantite anche opzioni vegetariane. Dal 12 al 14 tutte le sere cena e sabato 15 e domenica 16 giugno la sagra sarà aperta al pubblico anche a pranzo.

Un appuntamento sentito da tutta la cittadinanza e dagli stessi gestori del circolo che, anche durante gli anni della pandemia da Coronavirus, si erano impegnati a mantenere vivo, proponendo prima il menù dell’acciuga con la sola modalità dell’asporto, poi portando la sagra all’interno dell’Arci con obbligo di prenotazione e contingentamento. Lo scorso anno invece la Sagra dell’acciuga si era svolta tra gli spazi della chiesa di Baccano, location ideale per il suo svolgimento che però attualmente necessita di lavori di adeguamento per cui i soci inisieme ad altri enti stanno cercando di reperire i fondi, e l’arci di via Sommovigo.

Nel frattempo al circolo Arci di Baccano – dove dall’inizio di questa settimana é entrato in vigore l’orario estivo che prevede l’apertura al pubblico dal giovedí alla domenica solo in orario serale – per prepare i clienti affezionati alla Sagra i gestori hanno pensato di proporre un piccolo assaggio a base di acciughe per tutto il mese di giugno.

Si ricorda infine che domani, alle 18, all’arci di Baccano verrà presentato il progetto Punto digitale facile, in cui verrà fornito all’utenza supporto e formazione gratuita per usare internet e altri strumenti digitali. Per qualsiasi informazione sulla sagra e altre iniziative contattare il 3384500482 o il 3291228563.

Elena Sacchelli