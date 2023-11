Le risorse per la cultura. In tre anni 800 mila euro

Che Sarzana da alcuni anni abbia scelto di investire sempre più risorse per valorizzare il suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico è cosa nota. Ma i dati fornitici dagli uffici comunali dimostrano che quella di investire sulla cultura è stata una scelta vincente. Se infatti nell’ultimo triennio il Comune ha visto entrare nelle proprie casse oltre 800 mila euro tra bandi statali, regionali e sponsor, ammontano a 339 mila euro i fondi incassati dalla città nel solo 2023 per fini culturali. Di quella cifra considerevole 39 mila euro derivano da sponsorizzazioni private, 53.500 euro da Regione Liguria e 245 mila euro dalla partecipazione a bandi ministeriali. Anche quest’anno grande attenzione verrà riservata al Natale se si considera che è stata recentemente formalizzata l’entrata a bilancio di 50 mila euro, derivanti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo. A pesare sul bilancio positivo del settore cultura anche la quota derivante dagli incassi delle mostre organizzate presso la Fortezza Firmafede, per cui nel 2021 sono stati introitati 70 mila euro grazie alle mostre di Bansky e Carozzi, 13mila euro per Obey e Colombani nel 2022 e quasi 51 mila per le mostre di Dalì e Picasso del 2023. "Le grandi risorse che in questi anni Sarzana ha saputo trovare sono frutto di un percorso serio e credibile – ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli-. Non avremmo potuto con le sole risorse di bilancio dare gambe alle tante proposte e iniziative che per una città ricca di storia e di cultura come la nostra sono linfa per la sua crescita e il suo sviluppo". "Investire in cultura è il modo migliore per promuovere la propria identità e garantire sviluppo, turismo, occupazione e economia – ha aggiunto l’assessore alla cultura Giorgio Borrini –. La scommessa di Sarzana di investire in cultura, in questi anni, è stata vincente. Da uno studio pubblicato da Symbola è emerso che la Liguria sia la Regione cresciuta di più nel nostro paese negli ultimi anni. Siamo felici che Sarzana abbia dato il suo contributo".