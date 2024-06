Le opposizioni all’attacco: "Tante vetrine, pochi fatti. Trascurati i veri problemi"

"Parcheggi, decoro e beni pubblici abbandonati. Da Marinella al centro, l’amministrazione Ponzanelli rifiuta il dialogo con la città e si nasconde nelle trovate pubblicitarie. Ma i nodi vengono al pettine". Così il Pd e Sarzana protagonista – dopo aver raggiunto i quartieri di Nave, San Lazzaro, Bradia, Grisei e Sarzanello con una una serie di incontri aperti per ascoltare i residenti – commentano l’operato dell’amministrazione, accusata di "trascurare i veri problemi e di privilegiare vetrine e grandi opere per alimentare una campagna elettorale infinita, utile ai destini personali dei leader di questa maggioranza ma dannosa per la città". E mentre sono in programma altre iniziative che andranno a coinvolgere i quartieri di Battifollo, Crociata, Trinità e Marinella, le opposizioni hanno stilato un bilancio su quanto emerso sino ad ora. "A Sarzanello è ancora vivo il ricordo del colpo di mano per l’installazione dell’antenna – spiegano – mentre ai Grisei sono state evidenziate le condizioni critiche dell’area ospedaliera, l’eterna incompiuta della piscina di Santa Caterina e l’assenza di spazi verdi per i bambini. Il racconto di una città a misura di turista non sta in piedi e a testimoniarlo sono l’affanno delle attività commerciali, la confusione sui numeri effettivi delle presenze, la mancanza di novità e progettualità vere nella programmazione culturale" . Insomma secondo le opposizioni le periferie vivrebbero di rendita grazie alle iniziative lodevoli di qualche associazione, ma la città aspetta idee. "Siamo disponibili a un confronto concreto e onesto con la maggioranza, a patto di non rifugiarsi nella polemica pretestuosa e faziosa - proseguono le opposizioni consiliari -. Basta con le favole su quelli di prima, occorre un bagno di realtà". E puntando il dito sulla frazione marina concludono: "Marinella è un caso emblematico, siamo arrivati a giugno e per il secondo anno di fila la spiaggia libera rimane senza servizi. Era stato promesso di risolvere tutto per Pasqua, forse dovremo aspettare Natale".

Elena Sacchelli