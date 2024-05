Le onorificenze “Al merito della Repubblica“

Saranno dieci le prestigiose onorificenze dell’ordine “Al merito della Repubblica italiana” conferite dal presidente della Repubblica e che il prefetto Maria Luisa Inversini (nella foto) consegnerà a cittadini di questa provincia, che si sono distinti sia nell’ambito delle istituzioni sia nei diversi campi del sociale, in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, il prossimo 2 giugno. La celebrazione si terrà in piazza Brin a partire dalle ore 9, con la consueta cerimonia militare e la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana. Nell’occasione, alcuni studenti della scuola primaria “De Amicis” della Spezia e i ragazzi di “Luna Blu” leggeranno alcuni articoli particolarmente significativi della costituzione italiana insieme ai migranti.

Dopo l’inno di Mameli, il tricolore verrà srotolato dai vigili del fuoco lungo il campanile della chiesa di piazza Brin. Al termine, i ragazzi di “Luna Blu” offriranno un piccolo rinfresco agli intervenuti. Saranno insigniti dell’onorificenza col titolo di Ufficiale, Italo Lunghi direttore di Tele Liguria Sud e portavoce della curia vescovile della Spezia, e Maria Cristina Failla, magistrato in quiescenza.

Otto i cavalieri: Gino Lanieri, impiegato in quiescenza; Alberto Brunetti, sottufficiale della Marina militare in congedo e responsabile “Luna Blu”; Gian Maria Cavallini, medico specialista in chirurgia oculare; Domenico Addabbo, sotto tenente dei carabinieri in congedo; Gabriele Razzini, commerciante; Patrizio Boggia, vigile del fuoco; Alessandro De Nardi, sottufficiale della Marina militare in congedo, e Giovannino Sguerrini, sottufficiale della Marina militare in congedo.