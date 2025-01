Le luci colorate per sensibilizzare

Dietro ogni colore, un simbolo, una giornata particolare da celebrare, un tema sul quale attirare l’attenzione e sensibilizzare. Sulla scia del percorso intrapreso lo scorso anno, l’assessore alle politiche sociali Sara Viola ha predisposto un calendario che prevede l’illuminazione di Palazzo Roderio per tutto il 2025. "Illuminare il municipio, pur essendo uno strumento molto semplice, ha in sé la possibilità di accendere l’attenzione facendoci riflettere su ricorrenze e temi importanti come la salute, la solidarietà ed eventi che fanno parte del nostro essere cittadini. Cambiare il colore del fascio di luci vuole far chiedere a chi osserva il palazzo il perché sia stato utilizzato propria quella tonalità e quale sia l’evento ad esso collegato". Il “calendario dei colori” prosegue il 27 gennaio “Giorno della Memoria” con il colore blu.