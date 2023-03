Le insidie di Lagoscuro "Area verde pericolosa Si intervenga o si chiuda"

L’area verde di Lagoscuro in condizioni precarie, ci sono troppi pericoli: l’amministrazione comunale deve intervenire oppure decida di chiuderla. Lo sostiene e Jacopo Ruggia capogruppo della Lega in consiglio comunale a Vezzano, dopo un sopralluogo. "Non sono solo le strade ad essere pericolose – sottolinea Ruggia – basta fare un giro nell’area verde di Lagoscuro che, ormai, si chiama così solo per via dell’erba alta che la caratterizza, peraltro infestata da rovi. Ma è nulla in confronto agli altri pericoli che ci sono, visto che all’interno tutto è abbandonato e in parte distrutto: ci sono cestini rotti, mattoni sparsi ovunque, tavoli lasciati a marcire e molti già abbattuti. I bambini, ma anche gli adulti, possono inciampare, cadere e farsi male".

Il pericolo principale però è rappresentato dal fossato tutto intorno, che non ha recinzione: "E’ facilissimo per un bambino finirci dentro, magari correndo dietro ad un pallone – prosegue Ruggia – non c’è alcuna rete di protezione. L’area deve essere messa in sicurezza, per renderla nuovamente fruibile, per fare sì che i bambini vi possano giocare senza correre rischi e gli anziani possano trascorrervi un po’ di tempo senza il timore di cadere. Non volete sistemarla? Allora chiudetela. Così è troppo pericolosa".

Cristina Guala