Le iniziative di ’Terre del Magra’. Successo del corso di pasticceria: "Un bel modello di integrazione"

Corso di pasticceria base: consegnati gli attestati, risultata ancora vincente la sinergia tra la Cooperativa Terre del Magra e le realtà territoriali, in questo caso il bagno ristorante Venezia, uno tra i primi soci ad entrare nella cooperativa nel 2017. E’ stato infatti un successo il corso organizzato da Daniele Marselli, tanto che probabilmente sarà ripetuto, visto che le adesioni erano moltissime.

Nei giorni scorsi sono stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti, insieme si trovano il logo del bagno ristorante Venezia e quello della cooperativa di comunità Terre del Magra: "Questa è la dimostrazione che quando si riesce a fare rete e collaborare alla fine i risultati arrivano – hanno commentato dalla cooperativa Terre del Magra –. Noi siamo sempre più convinti che nel futuro soltanto facendo rete tra aziende potremmo superare le molte criticità di un territorio che ad oggi purtroppo vive solamente di turismo balneare".

La cooperativa di comunità terre del Magra, che ha sede ad Ameglia, è nata nel 2017 per la volontà di undici soci fondatori con un obbiettivo comune, quello di valorizzare la propria comunità e il territorio in cui vivono attraverso la produzione di beni e servizi. Un modello di impresa ispirato all’esempio di due cooperative di comunità già presenti da qualche tempo nei territori circostanti dell’Appennino emiliano: la cooperativa Valle dei Cavalieri a Succiso e la Cooperativa I Briganti di Cerreto. Molte le iniziative messe in atto per promuovere il territorio e rafforzare il senso di comunità. L’aspetto positivo dell’ultima iniziativa organizzata, il corso di pasticceria di base, è stato, oltre ovviamente alla bontà dei prodotti sfornati, la perfetta integrazione tra giovani, giovanissimi e meno giovani e soprattutto tra persone provenienti non soltanto dal territorio ma anche da altri continenti, ad esempio dalla Colombia, che si stanno integrando perfettamente. "Da noi hanno trovato lavoro, integrazione e rispetto ma soprattutto amicizia – spiega la cooperativa –. Visto il successo di questa prima iniziativa stiamo studiando altre giornate di approfondimento sulle specialità e tipicità gastronomiche che il nostro territorio può offrire".

Ha inoltre avuto inizio anche il corso di base di lingua inglese, organizzato con l’associazione Vivere Fiumaretta: appuntamento tutti i lunedì dalle 18,30 alle 19,30, per informazioni ed iscrizioni chiamare i numeri 0187 648215 oppure 339 4375503.