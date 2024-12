Le foto ’D’acqua’ di Massimo Zanardi

Un omaggio alla bellezza dello Spezzino che viene dal mare: si chiama "D’acqua" ed è la mostra del fotografo di origine veneta, ma lericino d’adozione Massimo Zanardi, in programma fino al 2 febbraio 2025 alla Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini in via XXV Aprile 179 a Sestri Levante. Dodici scatti di paesaggi e particolari catturati fra Tellaro, Lerici e le Cinque Terre, che costituiscono un’esposizione itinerante. "Il mio scopo è far conoscere anche ad altri territori la bellezza del nostro - spiega Zanardi -, sia rappresentando luoghi a volte iconici, sia soffermandomi su dettagli; un invito ai partecipanti a dedicarsi a su elementi caratterizzanti con il giusto tempo. Il contrario del turismo fast, in cui niente si apprezza, ma si scatta solo per fare una foto e postarla sui social. La mia volontà è, all’opposto, guidare l’osservatore nel tempo, per dargli modo di prendere con sé la bellezza del luogo, non solo estetica, ma anche connaturata ad una riflessione".

C.T.