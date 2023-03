Le due senatrici hanno parlato di Pnrr

Per costruire insieme a Renzo Guccinelli la Sarzana del futuro sono arrivate a dare manforte anche le senatrici di Italia Viva Azione. Al point elettorale del candidato di centro sinistra alle prossime amministrative cittadine erano infatti presenti ieri pomeriggio Raffaella Paita, già al suo secondo incontro sarzanese a sostegno di Guccinelli e Mariastella Gelmini. Le opportunità offerte dalla città, la sua bellezza e notorietà anche oltre i confini provinciali sono state lo spunto per approfondire l’occasione di sfruttare le risorse del Pnrr allargando le prospettive di una crescita economica. Oltre al candidato sindaco hanno partecipato i referenti locali del partito. Una curiosità: a fianco della sede di Italia Viva Azione in piazza San Giorgio è aperto anche il point di Forza Italia e per qualche rappresentante è stata l’occasione per salutare Mariastella Gelmini che del movimento fondato da Silvio Berlusconi è stata esponente oltre che ministro dell’istruzione prima del passaggio al Terzo Polo.