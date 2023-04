Le due liste a sostegno di Giorgi "Siamo noi la vera alternativa"

Dopo aver ampiamente raggiunto il numero di firme necessarie, è stata presentata la lista del Movimento 5 Stelle che appoggerà la candidatura a sindaco di Federica Giorgi. La capogruppo del M5S, avvocato e tesoriere del consiglio dell’Ordine degli avvocati spezzini, nonché legale e volontaria dell’associazione Vittoria, si è detta "particolarmente soddisfatta della mia squadra che punta alla parità di genere a partire dall’equilibrio raggiunto nella sua composizione. Otto donne e otto uomini provenienti da settori che spaziano dalla sanità al mondo della scuola". Nella lista ci saranno Paolo Patriarca (insegnante), Stefano Tognoni (imprenditore), Alice Beghè (infermiera), Marzia Tonelli (operatrice del terzo settore), Giorgia Silvestri (infermiera), Fausto Zannoni (imprenditore), Massimo Costa (operatore del servizio idrico), Maria-Angela Magnani (assistente amministrativa), Concetta Colaninno (psicologa), Michele Sansone (commerciante), Maria Silvia Mannoni (operatrice sanitaria), Paolo Thermes (avvocato), Tecla Ronzoni (insegnante in pensione), Giovanni Di Pace (ristoratore), Piero Livolsi (medico pediatra) e Laura Bonanni (avvocato).

Raccolta firme chiusa anche per Valter Chiappini (infermiere in pensione, consigliere comunale dal 2013 al 2018 e noto per l’impegno a difesa della sanità pubblica), che sarà capolista di Sinistra per Sarzana, lista civica che appoggerà l Federica Giorgi. "Abbiamo pensato ad una lista di sinistra senza candidati di partito che fosse il più inclusiva possibile e spaziasse nell’arco di una sinistra oggi frammentata, sulla base di un impegno civico e non ideologico", ha detto Chiappini. In lista con lui: Riccardo Luciani (libero professionista), Pier Aldo Canessa (ex primario di Pneumologia di Asl 5), Elisa Civitelli (oss), Clara Natale (ex funzionaria Regione Liguria), Luca Basteri (tecnico specializzato), Federico Nunzio Luci (direttore artistico), Floriana Lichene (istruttore Isef), Paolo Bongiovanni, (geometra), Fatmir Gjompjetri (libero professionista edile), Alessandro Sgorbini, (capitano di macchine), Oretta Meneghini (insegnante), Laura Scantamburlo (avvocato), Nicola Giannello (diplomato), Giovanni Locchi (insegnante) e Sonia Bacinelli (infermiera).

Elena Sacchelli