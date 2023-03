Le Cinque Terre saranno più vicine In estate quattro treni aggiuntivi

di Elena Sacchelli

Una bella notizia per i turisti, per i pendolari che viaggiano sulla tratta Sarzana - Genova e per tutti i residenti che finalmente, a partire dall’11 giugno, potranno meglio raggiungere le Cinque Terre con il treno. È stata presentata ieri a palazzo Roderio la nuova offerta organizzata da Trenitalia su richiesta del Comune di Sarzana e di Regione Liguria che va ad implementare con 4 fermate i collegamenti ferroviari da e per le Cinque Terre. "Dall’11 giugno e fino al 5 novembre, Trenitalia – ha spiegato la direttrice regionale Giovanna Braghieri – farà 4 fermate in più a Sarzana. Tutti i giorni della settimana alle 8,56 e alle 9,56 si potrà partire d per raggiungere le Cinque Terre con arrivo previsto a Levanto alle 9,55 e alle 10,55. Per quanto la tratta del ritorno dal lunedì al venerdì sarà garantita la fermata a Sarzana alle 20.09 e il sabato e la domenica alle 23".

Quest’estate sarà quindi più facile per i sarzanesi poter passare una giornata al mare a Riomaggiore o a Monterosso senza dover utilizzare l’auto e, viceversa, i residenti e i turisti delle Cinque Terre potranno trascorrere una piacevole serata a Sarzana. "Il turismo è un pilastro dell’economia ligure ed è doveroso che lo sia sempre di più – ha commentato Augusto Sartori, assessore regionale al turismo -. Considerando le problematiche che investono le nostre autostrade, con cantieri sempre in corso, su cui però la Regione non ha competenze, implementare le corse ferroviarie è giusto. Su questo tipo di trasporti abbiamo competenze dirette, quindi anche se questa non è una giustificazione, siamo felici di poterne aggiungere alcune anche qui a Sarzana".

Ad esprimere soddisfazione per il risultato finalmente ottenuto e che la città attendeva da tempo è stata anche Cristina Ponzanelli: "Sarzana ha registrato negli ultimi anni un notevole incremento, soprattutto internazionale del flusso turistico. È nostra volontà garantire maggior mobilità e rapidità per raggiungere le Cinque Terre e a breve questo sarà possibile. Grazie a Trenitalia e a Regione Liguria per averlo reso possibile". Anche Roberto Italiani, assessore al turismo di Sarzana, impossibilitato ad essere presente alla presentazione perché fuori città, ha commentato positivamente il traguardo raggiunto ricordando come proprio lui, insieme alla senatrice Stefania Pucciarelli, abbiano portato avanti in prima persona molti incontri e solleciti in Regione per raggiungere l’atteso risultato.