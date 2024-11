Le castagne e le parole di Marchese

Al via gli appuntamenti fra sapori, tradizioni e cultura al ristorante Rondò, inaugurato lo scorso giugno nel centro storico di Sarzana. Si inizia domani sera con una cena a base di castagne e vino novello accompagnata dalla lettura di brani tratti dal libro del giornalista enogastronomico Salvatore Marchese: ‘Castagne a colazione e poi a pranzo e a cena’. Ad attendere i partecipanti sarà una serata sulle tracce dei sapori contadini accompagnata da storie legate alla cultura culinaria del territorio e in cui lo stesso palato consentirà di scoprire la versatilità di un prodotto povero che ha nutrito le generazioni passate: la castagna. La chef Luciana Ambrosini, alle spalle 40 anni di affiancamento ai fornelli della mitica Armanda di Castelnuovo Magra, ha insistito per trovare il vino Novello rievocando un’antica tradizione che vedeva mangiare le castagne dopo averle imbevute nel vino novello in occasione di San Martino. Per prendere parte alla cena che avrà un costo di 45 euro e di sarà disponibile anche una variante vegetariana prenotare al 3512056178 o allo 0187958464. Il secondo appuntamento culturale, sempre al Rondò di via Rossi 28, è invece fissato per il prossimo martedì. Alle 19 si terrà infatti un reading di racconti brevi legati in modo più o meno letterale dal tema dell’acqua inediti o già pubblicati all’interno di romanzi o raccolte. Ad alternarsi nella lettura dei racconti che varieranno dal realismo al weird saranno le autrici Alice Cervia, Silvia Sangriso ed Irene Visentin. Al termine del reading sarà inoltre possibile degustare un apericena, su prenotazione (3512056178 o 0187958464.), al costo di 20 euro a persona.

Elena Sacchelli