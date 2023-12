Le borse di studio Bvlg: "Sostegno al territorio"

Centinaia di studenti premiati per il loro impegno: la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha assegnato 433 borse di studio – tra Versilia, Garfagnana e Lunigiana – per oltre 122 mila euro erogati. La cerimonia per l’area Lunigiana si è svolta ieri al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Nell’occasione, sono state premiate per lo sport le campionesse nazionali under 17 del due senza di canottaggio Greta Spissu e Francesca Torri, l’imprenditore legato all’arte Gualtieri e l’associazione “I sogni di Benedetta”. "La nostra banca è sempre più impegnata verso i giovani del territorio – hanno spiegato i dirigenti –. Questa la fattiva dimostrazione dell’impegno banca per la comunità. Ancora una volta vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie e ai giovani, premiando coloro che dimostrano di impegnarsi tramite gli ottimi risultati conseguiti negli studi". Alla cerimonia hanno partecipato per la Banca il direttore generale Maurizio Adami, il presidente Enzo Stamati e il vicepresidente vicario Giuseppe Menchelli oltre ai sindaci della Spezia Pierluigi Peracchini e di Sarzana Cristina Ponzanelli.

Tutti gli studenti premiati. Classi medie: Davide Andreini, Irene Antognetti, Lucilla Babboni, Giulia Ceraso, Alessandro Cioffi, Nicola Cuturi, Bianca Dittamo, Cecilia Dodi, Chiara Fini, Giulia Lorusso, Nicolò Marzario, Diletta Mugnaini, Beatrice Orlandi, Sara Pataro, Nicole Pezzolesi, Camilla Pozzi, Sebastian Ragaglini, Rocco Ribolini, Diego Salis. Leonardo Selvaggio, Carolina Silvestri, Gabriele Silvestri, Aurora Tonelli, Olivia Valsega. Classe I superiore: Anna Andreini, Giordano Bettocchi, Matilde Brizzi, Lisa Cantini, Matilde Cocchi, Giulia Dell’amico, Rachele Di Negro, Camilla Francini, Alessandro Giorgi, Luca Marrucci, Sara Massa, Emma Porzioli, Samuele Raggi, Asia Lucia Repiccioli, Manuel Ricciardi, Alessandro Santucci, Emma Maria Spartano, Lisa Tescione, Marco Tuffoletti, Giulia Venturelli Merulla, Marco Violi. Classe II superiore: Cecilia Bugliani, Bartolomeo Calandra, Ginevra Crosilla, Amy Diop, Gennady Evteev, Matilde Godani, Davide Orlandi, Elia Paita, Davide Raineri, Matilde Ratti, Matilde Regoli, Matteo Regoli, Andrea Ricci, Susanna Ruocco, Silvia Sanguinetti. Classe III superiore: Talita Ambrosini, Camilla Andreani, Federica Angeli, Alessandro Argilla, Avner Baldini, Nicolò Barcellone, Tommaso Bellatalla, Mauro Benedetti, Giacomo Bertuccelli, Sofia Braccini Mazzini, Camilla Bruschi, Greta Bugliani, Eugenio Calcina, Federico Cozzani, Sofia De Biasi, Martina Dodi, Marco Falcone, Sofia Foschi, Elia Fregosi, Niccoló Giampaoli, Elena Giannini, Stella Giorgi, Agnese Guarrera, Gabriele Lagomarsini, Arianna Mattaroni, Alessio Mazzini, Debora Morabito, Simone Moretti, Elena Nencioli, Martina Prato, Gaia Sgró, Francesco Valente, Anna Violi, Luca Vivi. Classe IV superiore: Emma Amontagna, Gaia Andreani Castagneto, Federico Angelini, Emma Battegazzore, Linda Biso, Christian Bologna, Alessandro Borrini, Tommaso Bugliani, Filippo Capetta, Ilary Cardelli, Giulio Cerchiai, Lorena De Rossi, Ginevra Delli, Alessia Elia, Aurora Fabbri, Filippo Fiaschi, Nicoló Fornoni, Nicolò Fregoso, Daniela Gabrielli, Chiara Gaido, Enrico Galazzo, Deisi Hoxha, Margherita Enrica Carolina Lucchetti, Giada Maddalena, Tommaso Marrucci, Lara Morghen, Claudia Parodi, Nicole Pastorini, Aurora Renzullo, Gabriele Rocchi, Alessandra Romano, Leonardo Ruocco, Laura Trimboli, Massimo Francesco Tripolesi, Ada Zuccarelli. Classe V superiore: Sara Angeli, Maria Giulia Baldini, Edoardo Sergio Bongi, Martina Campani, Lorenzo Caneri, Giulia Casini, Giada Cocchini, Piergiorgio Cozzani, Gabriele Dell’Amico, Matilde Dell’Amico, Alessandro Di Marco, Beatrice Fanciulli, Lorenzo Fatigati, Clara Gozzi, Alberto Lazzaroni, Alice Marzario, Damiano Matrone, Jacopo Natale, Jacopo Navari, Sofia Nencioli, Viola Norti, Giulia Nosei, Thomas Padeletti, Marco Paganini, Vittoria Pioli, Martina Pistolesi, Imane Rajy, Michele Ricci, Rebecca Simoncini, Giulia Simonelli, Emma Spinetta, Marco Tavani, Niccoló Tuffoletti, Arianna Viviani.