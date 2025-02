Le atlete della Pro Danza. Sofia, Greta, Alessia e Viola brillano nel campionato hip-hop

Sofia Sergiampietri, Greta Dal Cielo, Alessia Tamburrano e Viola Borinato hanno davvero spiccato il volo. Sono loro le atlete di hip-hop della Pro Danza, scuola attiva da dieci anni nel comune di Santo Stefano Magra, ad essersi recentemente qualificate nella categoria Crew, aggiudicandosi la partecipazione ai campionati europei che si svolgeranno in Svezia il prossimo mese di giugno. Si tratta davvero di un ottimo risultato per la scuola di danza che vanta una quarantina di atlete agoniste che gareggiano per la Federazione italiana danza e sport musicali.

Ad esprimere soddisfazione per i recenti successi meritatamente raccolti dalle giovanissime allieve è la direttrice tecnica della scuola. "Nelle scorse settimane si sono disputati i Campionati Italiani assoluti, che rappresentano l’occasione per le convocazioni ai campionati internazionali – spiega Valeria Antonini –. Il lavoro in sala è tanto e costante. Le nostre ragazzine hanno scelto di dedicare il loro tempo a una passione e sacrificano molto, scelta inconsueta oggi. Ringrazio i maestri della disciplina dell’Hip Hop, Ginevra Godani e Luca Lotto che trasmettono alle nostre atlete l’importanza dello sport come disciplina, condivisione e impegno".

Entusiasmo che viene pienamente condiviso anche dall’assessore Jacopo Alberghi, che aggiunge: "Siamo felici di avere nel nostro territorio tante eccellenze sportive e che l’offerta sia così ampia e di qualità. Ringrazio e faccio i complimenti alle atlete e ai dirigenti della Pro Danza per i brillanti risultati raggiunti, sicuro che siano non un punto di arrivo ma un trampolino per ulteriori e futuri successi". Da segnalare che oltre alle ragazze dell’Hip Hop ai campionati italiani si sono qualificate anche Elettra Menta, Chiara Colombini e Caterina Colombini per lo Show Dance; Lara Peoni e Rachele Goffi per la Tap Dance e Matilde Neri, Melissa De Maria, Alice Martinelli Monti, Matilde Agostinelli e Carolina Romano per la Jazz Dance. "Al di là dei risultati – conclude Valeria Antonini - ci teniamo che le nostre ragazze si allenino in un clima sereno di agonismo pulito e di competizione sana. Il raggiungimento degli obiettivi passa anche per la tranquillità emotiva degli atleti".

Elena Sacchelli