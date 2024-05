‘Le amanti di Pablo’ saranno protagoniste Teatro degli Impavidi

Cinque delle tante. Lo spettacolo ‘Le amanti di Pablo’ presenta al pubblico, infatti, soltanto cinque delle numerose amanti che l’artista ha amato e maltrattato. Appuntamento stasera, dalle 21.15, al Teatro degli Impavidi di Sarzana, per un evento organizzato dall’associazione culturale Nadar, con il soggetto e la regia della spezzina Fabrizia Fazi. "Quelle amanti sono passate alla storia, come amanti e mogli del genio – spiega Fazi – . Sono state satelliti di un grande Pianeta: ‘Il Pianeta Picasso’. Dall’Ade, ritornano, solo per il tempo che uno spettacolo teatrale può concedere. Raccontano momenti della loro vita trascorsa con l’ artista. Forse se non avessero incontrato Pablo, non sarebbero passate alla storia come satelliti brillanti di luce riflessa, ma sarebbero passate alla storia come stelle brillanti di luce propria. Chissà...". Geniale, carismatico e ribelle sono gli aggettivi che caratterizzano in particolare Pablo Picasso, tra i più influenti e rivoluzionari pittori della storia dell’arte occidentale. Per quanto possa risultare difficile delineare degli elementi costanti nello stile di un pittore così prolifico, vi sono delle componenti che hanno caratterizzato il suo stile: chiarezza ed equilibrio nelle composizioni, forme e volumi solidi, grande senso del colore e potenza espressiva. E fu famoso anche per la sua vita sentimentale estremamente instabile e burrascosa, costellata dal succedersi di diversi amori e muse ispiratrici. Sul palco sarzanese Silvano Pegagotti interpreta Picasso, poi Giovanna Ghezzi è Fernande Olivier, Emanuela Cristofaro è Olga Koklova, Antonella Rebisso è Marie Therese Walter, Gabriella Alibani è Dora Maar, Barbara Di Capua è Gaby Depeyere. E con la partecipazione straordinaria della danzatrice di flamenco Magela Pardal Gomez Wanguermert. Lo spettacolo non è adatto ai minori di 14 anni e per avere ulteriori informazioni (ma anche per le prenotazioni) è possibile contattare il 346 4026006 o recarsi sul sito www.teatroimpavidisarzana.it.

m. magi